Ramadan in Zeiten von Corona

" Wir raten außerdem dringend davon ab, Nachbarn zum Fastenbrechen einzuladen" , sagt Ditib-Sprecher Zekeriya Altug. " All das, was Ramadan ausmacht, das Gemeinschaftliche, Solidarische, wird in diesem Jahr nicht möglich sein" , bedauert er.

"Iftar to go " und Livestreams

So sieht es normalerweise beim Fastenbrechen aus

Um zumindest Bedürftige an Ramadan mit Speisen zu versorgen, bieten einige Gemeinden nun "Iftar to go " an. Das heißt: Vor den Moscheen werden Essenspakete verteilt, die sich die Menschen abholen können oder von Freiwiligen Nachhause gebracht werden.