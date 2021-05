Fastenbrechen: Treibt der Ramadan die Pandemie voran?

Politiker in Ahlen fordert vorgezogene Ausgangssperre

Auch in der Stadt Ahlen im Münsterland sind die Corona-Zahlen rückläufig. Trotzdem hat der dortige Fraktionsvorsitzende der Freien Wählergemeinschaft, Heinrich Artmann, den Verdacht, dass es durch das Fastenbrechen vermehrt zu Infektionen kommen könnte.

In einem offenen Brief forderte er Bürgermeister Alexander Berger (parteilos) auf, die dort geltenden Ausgangsbeschränkungen zeitlich vorzuziehen. Dabei verwies er auf den Sonnenuntergang gegen 21 Uhr. " Muslime treffen sich danach normalerweise im Freundes- und Familienkreis zum gemeinsamen Fastenbrechen. Eine Ausgangssperre ab 22 Uhr kommt dann zu spät. "

Auf Nachfrage des WDR erklärte Artmann: " Es geht ja nicht darum, dass es Muslime sind. " Vielmehr gehe es um " Großfamilien ", in denen es in Ahlen eben zu vielen Infektionen komme. " Und die Großfamilien in Ahlen heißen typischerweise nun mal nicht Müller, Meier, Schulze. "

Bürgermeister: Viele Infektionen " in großen Familienverbünden "

Tatsächlich bestätigt Bürgermeister Berger gegenüber dem WDR, dass es in Ahlen besonders " in großen Ballungsräumen, in Bereichen, wo die Menschen eng zusammenleben, auf kleinem Wohnraum, in großen Familienverbünden " vermehrt Corona-Fälle gebe.