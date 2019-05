Der Fastenmonat Ramadan beginnt am Montag (06.05.2019) - und damit für viele der 1,5 Millionen Muslime in NRW eine besonders wichtige Zeit. Während des spirituellen Fastenmonats verzichten sie tagsüber nicht nur auf Essen, Trinken, Rauchen und Sex. Er dient auch der Besinnung und soll genutzt werden, Bedürftigen zu helfen.

Aktuelle Entwicklungen geben dem Monat eine neue Bedeutung: " Der Monat Ramadan ist zunehmend auch der Monat der Begegnung ", so Burhan Kesici, Vorsitzender des Islamrats, der nach eigener Aussage mehr als 400 Moscheegemeinden in ganz Deutschland vertritt, 150 davon in NRW.

Die Anschläge in Christchurch, Sri Lanka und Kalifornien auf Kirchen, Synagogen und Moscheen zeigten, " dass es Menschen gibt, die es auf das gesellschaftliche Miteinander abgesehen haben ". Das gemeinsame Fastenbrechen sei " eine gute Gelegenheit, diesen zu zeigen, dass ihr Hass uns nicht entzweien kann ".

Zum Fastenbrechen kommen auch Nicht-Muslime

Zum allabendlichen Fastenbrechen laden die Moscheengemeinden traditionell auch Nachbarn oder Bedürftige ein. In der Zentralmoschee seien in der Vergangenheit 1.000 Menschen zusammen gekommen, teilte Nurhan Soykan mit, Sprecherin des Koordinationsrates der Muslime ( KRM ), in dem neben dem Islamrat auch die Islamverbände ZMD , Ditib und VIKZ vertreten sind.

Fastenbrechen in Köln

Seit einigen Jahren kommen aber auch immer öfter Vertreter der Kirchen sowie Politiker: Die Ditib, größte Islam-Organisation in Deutschland, lädt am 10. Mai zum Fastenbrechen nach Köln ein.