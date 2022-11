Raketeneinschlag in Polen: Warum der Krieg ganz plötzlich viel näher schien

Raketeneinschlag in Polen nicht "die Schuld der Ukrainer"

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg

Nach einer Sondersitzung des NATO-Rats in Brüssel am Mittwoch sagte Stoltenberg, dass der Raketeneinschlag in Polen nicht " die Schuld der Ukrainer " sei. Selbst wenn sich bestätigen sollte, dass es sich um eine Flugabwehrrakete der Ukrainer handelt, läge die Verantwortung für den Krieg im Kreml: Russland müsse diesen " sinnlosen Krieg " beenden.