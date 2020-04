Land gibt 21 Millionen Euro für Fuß- und Radverkehr in NRW

Das NRW -Verkehrsministerium stellt in diesem Jahr 20,9 Millionen Euro zur Verbesserung des Fuß- und Radverkehrs in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung. Mit dem Geld werden 139 Projekte unterstützt, wie das Ministerium am Freitag (24.04.2020) in Düsseldorf mitteilte.

Bauvolumen steigt um acht Millionen Euro

Zu den Mitteln aus dem Landesprogramm kommen weitere kommunale Investitionsmittel hinzu, so dass damit insgesamt rund 36,3 Millionen Euro für eine bessere Nahmobilität zur Verfügung stünden. Im Vergleich zu 2019 stieg das Bauvolumen um knapp acht Millionen Euro, wie es hieß.

Gefördert werden Maßnahmen wie die Schaffung von Rad- und Gehwegen, Fahrradabstellanlagen oder Fußgängerüberwegen. Auch Serviceangebote wie Wegweisungssysteme oder Ladestationen für Pedelecs werden unterstützt.