Wo kommt Radon in NRW vor?

Nahezu überall, aber in unterschiedlichen Konzentrationen. Bis Ende 2020 müssen die Bundesländer gemäß Strahlenschutzgesetz ermitteln, in welchen Gebieten in vielen Gebäuden eine hohe Radon-Konzentration zu erwarten ist. Es gibt bereits Messungen und Kartenmaterial.