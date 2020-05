Bonner Fahrradfahrer starten Bürgerentscheid

In Bonn wollen Fahrradfahrer die Situation für sich und Fußgänger im Straßenverkehr verbessern: Am Samstag (2.5.2020) starten sie in der Stadt einen sogenannten Radentscheid - ähnlich einem Bürgerentscheid. Damit wollen sie den Rat der Stadt Bonn dazu bewegen, aktiv zu werden.

Radentscheide in vielen Kommunen bundesweit

Die Chancen des Radentscheids stehen nicht schlecht: Bundesweit haben Radler auf diesem Weg schon Verbesserungen für sich erkämpft. Angefangen hatte es 2016 in Berlin. Dort wurde mit dem „Volksentscheid Fahrrad“ erfolgreich ein Gesetz umgesetzt, das viele Forderungen der Fahrradfahrer aufgreift. Die Innenstädte sollen dadurch sauberer, sicherer und vor allem lebenswerter werden. Vorbilder sind zum Beispiel das niederländische Amsterdam oder das dänische Kopenhagen, das sich selbst als die Radfahrerhauptstadt der Welt bezeichnet.