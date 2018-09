Ärzte in Nordrhein-Westfalen sollen künftig eine Förderung erhalten, wenn sie den Quereinstieg in eine Hausarztpraxis wagen. Das teilte das NRW -Gesundheitsministerium am Dienstag (04.09.2018) mit.

Bisher hatte der Wechsel von einem Krankenhaus in eine Praxis während der Weiterbildungs- oder Erfahrungszeit häufig finanzielle Einbußen für Mediziner zur Folge. Diese sollen nun ausgeglichen werden. Das hat ein Bündnis aus Ministerium, Kassenärztlichen Vereinigungen, Ärztekammern und gesetzlichen Krankenkassen in NRW vereinbart.