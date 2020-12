"Querdenken"-Anhänger im Visier des Verfassungsschutzes

"Querdenken 711" unter Beobachtung

Es sind solche Beobachtungen, die dazu geführt haben, dass die Sicherheitsbehörden bei den Corona-Kritikern immer genauer hinschauen. Der Landes-Verfassungsschutz in Baden-Württemberg wird die Stuttgarter Gruppe "Querdenken 711" beobachten.

In NRW ist der Verfassungsschutz noch zurückhaltender. "Querdenken" sei noch kein Beobachtungsfall. Das könne sich aber jeder Zeit ändern, erklärt der Chef des NRW-Verfassungsschutzes, Burkhard Freier. " Schon jetzt können wir diese Organisation in den Blick nehmen, denn sie sind insbesondere in den Medien präsent, also offen, und das sehen wir uns sehr genau an, weil wir auch die Sorge haben, dass Rechtsextremisten versuchen, den Widerstand gegen eine Regierungspolitik in einen Widerstand gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu radikalisieren. "

Und dann, erklärt Freier, könne auch der Verfassungsschutz mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachten. Zu solchen Mitteln zählt auch der Einsatz von V-Leuten.