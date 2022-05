Queere Katholiken fordern offizielle Segnungen

Formulierungen wie: "Sie als Betroffener von Homosexualität"

Teuber sagte, ein Großteil des katholischen Klerus sei beim Thema Homosexualität gar nicht sprachfähig. "Sie können nicht sagen 'ein schwules Ehepaar', das bringen sie nicht ins Wort. Es fehlt oft auch an Basiswissen: Was ist sexuelle Orientierung, was ist geschlechtliche Identität?" Manchmal bekomme er Formulierungen zu hören wie "Sie als Betroffener von Homosexualität".