Abschied von der Queen: Sechs Kilometer lange Schlangen

Nach einer feierlichen Prozession vom Buckingham Palace war der Sarg der Queen am Mittwoch in Westminster Hall aufgebahrt worden. Die ersten Besucher waren am Abend eingelassen worden, nachdem sie mehr als 48 Stunden bei Wind und Wetter im Freien gewartet hatten. Die ganze Nacht über zogen Menschen am Sarg vorbei.

Schlange am Nachmittag sechs Kilometer lang

Am Donnerstagnachmittag war die Warteschlange auf mehr als sechs Kilometer angewachsen. Viele Menschen, die es bis in die mittelalterliche Halle geschafft hatten, blieben kurz stehen und verneigten sich oder knicksten vor dem Sarg. Frühere Soldaten hielten inne und salutierten.

Warten auf einen kurzen Moment

Die Behörden warnten, die Wartezeit könne viele Stunden dauern. Es gebe kaum Gelegenheiten, sich hinzusetzen. Für die Trauergesellschaft sind Erste-Hilfe-Stationen und mehr als 500 Toiletten aufgestellt worden. Etwa 1.000 Ordner und Polizisten sollen rund um die Uhr bereitstehen. 30 Seelsorger verschiedener Glaubensrichtungen spenden Trost, unter ihnen der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby.