Quarantänezeit wird verkürzt: Auch Bundesrat hat zugestimmt

Sowohl Zustimmung als auch Kritik aus der Ärzteschaft

Intensivmediziner begrüßten die Änderung der Quarantäne-Regeln. " Der größte Teil unserer Kolleginnen und Kollegen ist geimpft und geboostert. Nach der Anpassung der Rechtsverordnung müssen die Geboosterten nicht mehr in Quarantäne, das ist für uns total beruhigend" , sagte Jörg Weimann, Chefarzt am Berliner Sankt-Gertrauden-Krankenhaus.

Die Ärzteorganisation Marburger Bund befürchtet hingegen, dass die neuen Ausnahmen von der Quarantäne zu mehr Corona-Infektionen führen werden. Zudem wurde kritisiert, dass Infizierte sich nach den neuen Regeln nicht nur mit einem PCR-Test, sondern auch mit den unsichereren Schnelltests aus der Quarantäne freitesten könnten.

Ab wann die neuen Verordnung in den Bundesländern gelten, steht noch nicht fest. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) sagte am Dienstag, man müsse erst die Entscheidung des Bundesrats abwarten, um einen entsprechende rechtliche Grundlage zu haben. Diese würde dann in Landesrecht umgesetzt.