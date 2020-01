Verdacht auf Corona? Was dann passiert

Die rund 90 Deutschen, die morgen wegen des Corona-Virus aus China ausgeflogen werden sollen, müssen zwei Wochen lang in einer Kaserne in Rheinland-Pfalz in Quarantäne. Es darf nur mitfliegen, wer keine Krankheitssymptome aufweist. Verpflichtend ist die Evakuierung aus China nicht.

Mit der Quarantäne im südpfälzischen Germersheim sollen mögliche Ansteckungen in der Inkubationszeit vermieden werden. Damit sich auch während der Rückreise keine Gefahr für die Bevölkerung ergibt, gibt es für die Passagiere nach Angaben des Auswärtigen Amtes eine durchgängige medizinische Begleitung. Vor und nach der Abreise sollen sie untersucht werden.