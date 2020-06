Türkei bleibt Risikogebiet - diese Regeln gelten jetzt für Urlauber

Die Zahl der Infektionen in der Türkei steigt wieder. Pro Tag werden aktuell etwa 1.500 Neuinfektionen festgestellt, zuletzt waren es 1.000. Gleichzeitig wurden aber auch die Testkapazitäten erhöht, von 30.000 auf 50.000 Tests am Tag.

Nach Istanbul gibt es jetzt auch Infektionsherde in anderen Landesteilen: So etwa im Süden des Landes, an der Küste und in Anatolien. Nach Informationen des ARD-Studios Istanbul haben an einem Tag alleine zwei Millionen Menschen Istanbul verlassen. Viele fahren zu ihren Familien aufs Land.