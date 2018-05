Gute Wasserqualität bei Badeseen in NRW

Die Badegewässer in NRW haben eine gute bis ausgezeichnete Wasserqualität. Dies sei das Ergebnis von Messungen der Gesundheitsämter an 109 Messstellen im vergangenen Jahr, teilte das Umweltministerium am Donnerstag (17.05.2018) mit. Die Messungen erfolgen dabei nach einer EU-weiten Richtlinie.