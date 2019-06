Nur der Elfrather See in Krefeld fiel als Badegewässer durch und erhielt die Qualitätsnote "mangelhaft". Ursache seien zahlreiche Wasservögel, die das Gewässer verunreinigten, so das Landesamt. Die Stadt Krefeld hat den See daher mittlerweile als Badegewässer abgemeldet und ein Badeverbot ausgesprochen.

Baldeneysee noch nicht bewertet

Für die 2017 eröffnete Badestelle am Essener Baldeneysee, der aufgestauten Ruhr, gab es 2018 noch keine Bewertung. Diese wird erst vorgenommen, wenn für vier Jahre Messwerte vorliegen.