5 Jahre nach Putschversuch in der Türkei: "Die Menschen kriegen keine Luft"

Am Abend des 15. Juli 2016 putschten Teile des türkischen Militärs gegen die Regierung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan. 250 Menschen starben, mehr als 2.000 wurden verletzt. Der Putsch scheiterte, Zehntausende wurden anschließend verhaftet, mehr als 100.000 Staatsbedienstete entlassen.

Banu Güven war damals eines der bekanntesten Gesichter des prokurdischen Senders IMC TV, der wenige Wochen nach dem Putschversuch geschlossen wurde. Zum Zeitpunkt des Putsches war Banu Güven in der Marmararegion im Urlaub. Beim Abendessen mit Freunden erfuhr sie von der versuchten Übernahme der Staatsgewalt.

WDR: Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie von dem Putschversuch erfuhren?

Menschen vor einem Panzer in der Putsch-Nacht

Güven: Als ich hörte, dass Tausende Menschen auf die Straßen gingen, um sich vor die Panzer der Putschisten zu stellen, dachte ich: ‚Viele werden sterben‘. Wir hatten mit so etwas nicht gerechnet. Ich habe viele Kollegen angerufen und einen Marineoffizier, den eine Freundin kennt, um mich zu informieren. Er wusste auch nicht, was da passierte und sagte: ‚Alle zum Posten gerufen, bitte sagen Sie allen Bescheid in Istanbul, dass niemand herausgehen soll und dass alle die Fenster zumachen sollen, das ist vermutlich ein terroristischer Angriff.‘ Viele Militärangehörige selbst wussten nichts von dem Putschversuch.

WDR: Haben Sie Angst gehabt?

Güven: Ja, natürlich! Die Leute hatten große Angst. Wir haben natürlich auch besprochen, was wohl unterwegs passieren könnte, wenn wir nach Istanbul zurückkehren, weil man nicht weiß, ob man gestoppt wird – und als Journalist ist man in solchen Situationen in der Türkei immer in Gefahr.