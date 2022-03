Putin sichert Gaslieferungen auch gegen Euro zu

Russlands Ankündigung, für Gaslieferungen künftig nur noch Rubel als Zahlmittel zu akzeptieren, hat die letzten Tage für Verunsicherung gesorgt. Nun zeichnet sich vorerst eine Entspannung ab. Russlands Präsident Wladimir Putin hat Bundeskanzler Olaf Scholz nach Angaben der Bundesregierung zugesichert, dass europäische Unternehmen ihre Rechnungen weiterhin in Euro begleichen können.

Telefonat zwischen Putin und Scholz