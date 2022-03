Panne bei Putin-Rede im Staats-TV: Was war da los?

Es sollte eine Demonstration der Einigkeit werden. Ein Zeichen in alle Welt, dass das russische Volk fest hinter seinem Präsidenten und der "militärischen Spezial-Operation" in der Ukraine steht: Doch kaum hatte sich Wladimir Putin im Moskauer Luschniki-Stadion vor zehntausenden jubelnden Anhängern warmgeredet, wurde die Live-Übertragung plötzlich unterbrochen. Was wir wissen und was nicht.

Was genau ist passiert?

Anlass der Auftritts war eine große Feier zum achten Jahrestag der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim am 18. März 2014. Vor seinen Anhängern im voll besetzten Moskauer Stadion verteidigte Putin den Angriff auf die Ukraine: Die " militärische Spezialoperation " sei nötig geworden, um einen "Genozid" an der russischen Minderheit im Donbass zu verhindern.

Der Einsatz der russischen Soldaten sei "heldenhaft", erklärte Putin weiter in seiner Rede, die in mehreren Sendern des russischen Staatsfernsehens übertragen wurde.