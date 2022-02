Journalist zu Russland-Ukraine-Krieg: "Beide Seiten werden nachgeben müssen"

WDR: Was sind die Ziele von Wladimir Putin in diesem Konflikt?

Seipel: Die Nato hat sich von ehemals zwölf auf 30 Staaten ausgeweitet. Die Nato ist das stärkste Militärbündnis der Welt und nicht die Heilsarmee und sie steht jetzt sozusagen fast bis an der Grenze zu Russland. Nun könnte man sagen: Was ist dagegen zu sagen, dass irgendwelche Staaten in die Nato wollen? Es geht um Geopolitik. Und Geopolitik hat als letztem Mittel mit Militärdrohungen zu tun.

Wenn Raketen innerhalb von Minuten von einem feindlichen Land in einem anderen Land auftauchen können, ist das eine Bedrohung für das jeweilige Land. Der Militärhaushalt der Nato ist zudem zwanzig Mal größer als der von Russland. Für ein Land ist das eine Bedrohung. Das muss man von unserem westlichen Standpunkt nicht unbedingt teilen, aber es wird die Meinung der Russen nicht ändern.

Politik hat ja immer den Job, zu schauen, wie kann man Konflikte entschärfen, wo sind die gemeinsamen Interessen und wo muss es einen Stopp geben. Und wir sind momentan in einer Phase, wo sich auch die Medien ziemlich überschlagen, weil morgen angeblich schon der Krieg droht. Ich bin nicht sicher, dass der Krieg droht, aber ich glaube, wir sind in einer ernsten Situation.