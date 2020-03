Stephan Pusch, Landrat Heinsberg

In der verzweifelten Suche nach Schutzkleidung für seinen vom Coronavirus besonders betroffenen Kreis schrieb der Landrat nun am Montag (23.03.2020) einen offenen Brief an die chinesische Regierung um Staatspräsident Xi Jinping und Ministerpräsident Li Keqiang. China reagierte sofort, sagte Hilfe zu.

Die drei Krankenhäuser im Kreisgebiet Heinsberg benötigen nach eigenen Angaben insgesamt 4.000 Schutzkittel und 1.200 Mundschutzmasken - für jeden Tag.

Hilfe vom Land reicht nicht aus

Das hatte der Kreis auch schon vor Wochen NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) gemeldet. Doch aus Düsseldorf kamen in vier Wochen: nur 900 Masken.