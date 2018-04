In vielen NRW -Großstädten wird es zur Fußball- WM kein Public Viewing geben. "Der Hype ist vielleicht vorbei" , sagte Dieter Groppe von der Essener Marketing Gesellschaft dem WDR .

In Essen haben sich bisher kein Sponsor gefunden, um ein sogenanntes Rudelgucken auf dem Kennedyplatz in der Innenstadt zu finanzieren. Die WM in Russland beginnt am 14. Juni.