Mehr Gewalttaten durch psychisch Kranke?

Nein, sagt Michael Schormann, Chefarzt der Allgemeinen Psychiatrie an der LVR-Klinik Bonn. Gerade in der Weihnachtszeit gebe es in der Klinik regelmäßig " viel zu tun ". Ein Grund sähen die Psychiater darin, dass Weihnachten in Werbung und Handel als Fest dargestellt werde, in dem die Familie in Harmonie und Frieden vereint sei. In der Realität aber lebten immer mehr Menschen sozial isoliert.

" Diese zwei unterschiedlichen Bilder bedeuten für viele einen inneren Widerspruch, der in Frustration münden kann" , so Schormann. Eine Gefühlslage, die bei psychisch vorbelasteten Menschen zu Überforderung und Gewaltsausbrüchen führen könne.