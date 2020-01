Am Landgericht Duisburg startet am Dienstag (06.01.2020) der Prozess gegen drei Jugendliche, die im Sommer vergangenen Jahres in Mülheim eine junge Frau vergewaltigt haben sollen. Nach neun geplanten Prozesstagen will das Gericht im März ein Urteil fällen.

Zwei strafunmündige Jungen nicht vor Gericht

Einer der Angeklagten soll laut Staatsanwaltschaft das damals 18 Jahre alte Opfer zu einem Treffpunkt bestellt haben. Von dort sollen insgesamt fünf Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 15 Jahren die junge Frau in ein Waldstück gebracht und sie zum Geschlechtsverkehr gezwungen haben. Weil die Angeklagten erst 14 und 15 Jahre alt sind, findet der Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Gegen die beiden damals zwölfjährigen Jungen, die an der Tat beteiligt gewesen sein sollen, wurden die Ermittlungen eingestellt. Sie sind wegen ihres jungen Alters nicht strafmündig. Den drei Angeklagten drohen bei einer Verurteilung mehrere Jahre Jugendgefängnis. Einem der Angeklagten wirft die Staatsanwaltschaft außerdem vor, dasselbe Opfer bereits zuvor vergewaltigt zu haben.