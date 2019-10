Offenbar aus Hass gegen Juden werden in Halle an der Saale zwei Menschen erschossen. Am Tag danach sagt am Landgericht Bielefeld ein jüdischer Zeuge gegen einen Rechtsextremen aus. Schon Tage zuvor fühlt sich der Gläubige bedroht, hat Angst vor Übergriffen. Er bittet um Personenschutz. Aber die Polizei lehnt ab.

Zeuge gegen Rechtsextremisten