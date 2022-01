Loverboy-Masche: Rapper in Düsseldorf vor Gericht

Laut Anklage hat er insgesamt sechs junge Frauen über einschlägige Internetseiten zur Prostitution angeboten und sie auch selbst vergewaltigt. Sie mussten demnach auch in Wohnungen in Düsseldorf und in einem Hotel in Köln anschaffen.

Festnahme bei Razzia

Zur Tatzeit waren sie jünger als 21 Jahre, eine sogar erst 15 Jahre alt. Der Rapper war bei einer Razzia in Düsseldorf festgenommen worden.