Fünf Jahre nach Charlie Hebdo-Anschlag: "Schere im Kopf ist größer geworden"

WDR: Wie würden sie denn die Situation der Satire in Deutschland beschreiben?

Sonntag: Ich würde sagen, sie ist sehr gut aufgestellt. Es gibt sehr viele Formate auch im Fernsehen, in denen sehr gut gearbeitet wird. Das war viele Jahre nicht so. Da hat der reine Comedy-Quatsch überwogen. Momentan sehen wir aber sehr viele gute Formate im TV, in Ausstellungen, in Büchern, im Internet. Das zeigt aber auch das Phänomen: Wenn es dem Land schlecht geht, es eine gesellschaftliche Schieflage gibt, hat Komik Konjunktur.

Das Interview wurde aus gedrehtem Fernsehmaterial verschriftlicht.