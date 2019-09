" Ich bin stolz, was wir hier in Essen alle gemeinsam in den vergangenen Jahren aufgebaut haben ", sagt Prof. Dr. Beate Timmermann. Sie ist Direktorin der Klinik für Partikeltherapie der Universitätsmedizin Essen und die ärztliche Leitung am Westdeutschen Protonentherapiezentrum, dem einzigen Protonenzentrum in NRW .

Aus der ganzen Welt kommen krebskranke Kinder und Erwachsene nach Essen um sich hier behandeln zu lassen. Am Mittwoch (04.09.2019) wurde das 1000. Kind bestrahlt: der elfjährige Fynn, der an einem Hirntumor leidet.