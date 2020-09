Proteste im rheinischen Revier gestartet

Prosteste an Kraftwerken in NRW

Auch an zwei Kraftwerken im rheinischen Revier haben Klima-Aktivisten mit ihren Protesten begonnen.

Ein Novum an diesem Wochenende: Am Düsseldorfer Gaskraftwerk Lausward blockieren rund 150 Demonstranten die Zufahrt zum Kraftwerk. Weitere 100 sind auf dem Weg. Bisher war die Gasinfrastruktur noch nie von den Protesten betroffen.

Am Braunkohle-Kraftwerk Frimmersdorf in Grevenbroich sind Aktivisten an den Förderbändern.

Aktionen für den Klimaschutz

Die Aktivisten wollen an diesem Wochenende in ganz NRW gegen den Abbau der Braunkohle und die Zerstörung der Dörfer demonstrieren.

Zu den Protesten aufgerufen hat das Bündnis "Ende Gelände". Es wird an an diesem Wochenende von den Initiativen Fridays for Future und Anti-Kohle-Kidz unterstützt, die am Freitag zu einem globalen Klimastreik aufgerufen hatte. In Städten in ganz NRW fanden dazu Demonstrationen statt, an denen tausende Menschen teilnahmen.