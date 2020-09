Noch bis Sonntagmorgen besetzten die Aktivisten der Bündnisse "Ende Gelände" und "Alle Dörfer bleiben!" eine leerstehende Gaststätte in Keyenberg. Das Dorf soll dem Tagebau Garzweiler II weichen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Am Vormittag räumten die Besetzer freiwillig das Gebäude. Etwa 100 Braunkohlegegner zogen anschließend in einem Protestmarsch durch das Dorf. Ihr Ziel war das Klimacamp am Ortsrand von Keyenberg.

Proteste am Samstag

Die Klimaaktivisten hatten bereits am Samstag für ein sofortiges Ende der Stromerzeugung aus Kohle und Gas demonstriert.

Bei den Aktionen kam es zu Blockaden an den Kohlekraftwerken Weisweiler, Frimmersdorf und am Gaskraftwerk Lausward. Außerdem wurden auch Bahngleise blockiert, unter anderem an der Hambachbahn bei Elsdorf.

Zu den Aktionen aufgerufen hatte das Bündnis "Ende Gelände", das unter anderem von der Initiative "Fridays for Future" unterstützt wird. "Ende Gelände" sprach am Samstag von insgesamt 3.000 Teilnehmern