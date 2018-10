Zur Diskussion über die geplante Aufhebung von Mieterschutzverordnungen

Beim knappen Angebot an bezahlbarem Wohnraum in Nordrhein-Westfalen befürchten Mieter und Sozialverbände weitere Verschlechterungen. Gemeinsam mit Kirchen und Gewerkschaften werde derzeit eine Protestkampagne vorbereitet, sagte die Geschäftsführerin des Mieterbunds NRW , Silke Gottschalk am Donnerstag (18.10.2018).

Künftig keine Mietpreisbremse?