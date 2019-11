Statistik: Rund 9.300 Prostituierte in NRW registriert

In keinem anderen Bundesland gibt es so viele offiziell angemeldete Prostituierte wie in NRW . Das geht aus Zahlen hervor, die das Statistische Bundesamt am Dienstag (26.11.2019) in Wiesbaden veröffentlicht hat. Demnach waren in NRW Ende 2018 rund 9.300 Prostituierte nach dem Prostituiertenschutzgesetz registriert.

Deutschlandweit gehen rund 32.800 Menschen offiziell dem Gewerbe nach. Zudem gibt es derzeit 209 gemeldete Prostitutionsgewerbe in NRW . Darunter fallen Bordelle, aber auch Prostitutionsvermittlungen oder Fahrzeuge. Bundesweit gibt es nach der Statistik rund 1.600 angemeldete Etablissements.