Omikron-Impfstoff kommt - für die fünfte Welle aber wohl zu spät

Ugur Sahin, CEO von Biontech

Nicht abschließend geklärt ist bisher, wie gut ein Omikron-Impfstoff zum Beispiel gegen die im Moment noch präsente Delta-Variante wirkt. "Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass ein Omikron-Impfstoff auch die Immunreaktionen gegen alle existierenden Varianten verstärkt" , so Biontech-Chef Ugur Sahin.

Im Moment arbeiten die meisten Pharmaunternehmen, deren Impfstoffe in der EU zugelassen sind, an Omikron-Updates. Der US-Hersteller Moderna hat zum Beispiel schon im November begonnen, mehrere angepasste Varianten zu entwickeln und erprobt sie zum Teil schon an Probandinnen und Probanden.

Was ändert sich denn überhaupt in der Produktion? Und geht das schnell?

Sollte die EMA grünes Licht geben, kann die Produktion relativ leicht angepasst werden - zumindest bei den in der EU gängigen mRNA- und Vektorimpfstoffen. " Es sind die gleichen Rohstoffe, die man braucht, es sind die gleichen Anlagen, die man braucht", sagt Ralf Hömke, Forschungssprecher des Verbands Forschender Arzneimittelhersteller Vfa.

Am Anfang des Prozesses müsse aber die Gensequenz des veränderten Virus verwendet werden, auch bei den Qualitätskontrollen brauche es Anpassungen. Komplizierter wäre es, die Produktion von Proteinimpfstoffen umzustellen. Dazu zählt das Mittel von Novavax. In der EU ist das erst seit Dezember zugelassen.