170 Häuser auf Gelsenkirchener Problemliste

Viel Erfahrung mit dem Kauf solcher Häuser hat man in Gelsenkirchen. Dort gibt es seit 2011 eine Stadterneuerungsgesellschaft (SEG).

Schrottimmobilie in Gelsenkirchen

Rund 170 Häuser stehen auf der Gelsenkirchener Problemliste. Mit dem Geld aus dem Modellprogramm könnten etwa 15 Häuser aufgekauft werden, sagte SEG -Geschäftsführerin Helga Sander. An der Bochumer Straße hat die SEG inzwischen mehrere Häuser saniert, in einem wohnen jetzt Studenten und Künstler Tür an Tür.

In anderen Städten ist man noch nicht so weit. Dortmund hat nach Angaben eines Stadtsprechers ein Gebäude im Rahmen des Modellvorhabens erworben. Die Stadt gehe davon aus, acht bis zwölf weitere kaufen zu können.

In Hagen hat die Stadt nach Angaben einer Sprecherin bisher sechs verwahrloste Gebäude gekauft. Fünf weitere sollen 2019 folgen.