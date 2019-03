Tausende Sirenen sollen ab 10 Uhr auf Kommando heulen. Zuletzt hatten die Sirenen vor sechs Monaten geheult - beim ersten landesweiten Warntag im vergangenen September.

Verhalten im Notfall

Zunächst wird um 10 Uhr ein einminütiger Dauerton ertönen, der "Entwarnung" bedeutet. Danach folgt eine fünfminütige Pause. Anschließend ist ab 10.06 Uhr ein einminütiger auf- und abschwellender Heulton zu hören. Dabei handelt es sich um das eigentliche Warnsignal, das bei einem Notfall auf eine Gefahrenlage hinweist. Nach einer weiteren fünfminütigen Pause schließt um 10.12 Uhr ein einminütiger Dauerton den Probealarm ab.

Video starten, abbrechen mit Escape Warntag in NRW | WDR aktuell | 06.09.2018 | 01:10 Min. | WDR

Die Bürger sollen im Ernstfall bei einer Auslösung des Signals geschlossene Räume aufsuchen, Türen und Fenster geschlossen halten und das Radio einschalten. Informationen und Verhaltenshinweise werden zudem über die Warn-App NINA herausgegeben.

Viele Städte ohne Sirenen

In vielen Städte und Kommunen fällt der Sirenentest jedoch aus. Nicht wenige müssen ihr Sirenennetz erst wieder aufbauen oder modernisieren. Die Sirenen waren in den neunziger Jahren, nach dem Ende des Kalten Krieges, vielerorts komplett abgebaut worden. In Oberhausen beispielsweise werden allenfalls die Sirenen aus den Nachbarstädten zu hören sein: Die 45 geplanten Sirenenanlagen sollen erst im kommenden September heulen.

Auch in Münster wird man nicht an dem Sirenentest teilnehmen können. Dort sind erst ein Viertel der neuen Sirenen installiert - an der Installation der übrigen arbeite man " mit Hochdruck ". Die sauerländische Gemeinde Schalksmühle hat dagegen stets an den Sirenen festgehalten. Dem damaligen landesweiten Trend zum Abbau der Sirenen ist man hier nicht gefolgt.

Jede Kommune mit eigenem Konzept