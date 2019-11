Kaufprämie für E-Autos - Pro und Contra

Pro

Die Zeit wird knapp. Wissenschaftler haben errechnet, dass bis 2030 sieben bis 10 Millionen Elektroautos auf deutschen Straßen fahren müssen, wenn Deutschland die CO2-Ziele der Europäischen Union nicht reißen will. Und auch die Menschen in den besonders schadstoffbelasteten Städten an Rhein und Ruhr erwarten, dass ihre Umgebung gesünder wird. Beides geht nur mit staatlicher Unterstützung.

Die Niederländer und Norweger haben es vorgemacht. Natürlich ist es wichtig, den öffentlichen Personennahverkehr zu fördern oder die Städte umzubauen, damit Fußgänger und Fahrradfahrer mehr Raum bekommen. Das allein aber wird nicht reichen. Viele Menschen können oder wollen auf ihr Auto nicht verzichten – nicht nur auf dem Land, auch in den Ballungszentren. Deshalb ist es sinnvoll sie dabei zu unterstützen, Autos zu kaufen, die Luft und Umwelt weniger belasten. Und es ist auch richtig, kleinere E-Autos und Gebrauchte stärker zu fördern als große. Das kann ein Anreiz für die Autoindustrie sein, mehr kleine und mittelgroße Elektroautos anzubieten.

Keine Alternativen

Alternativen zum Stromer gibt es derzeit nicht. Sowohl synthetische Kraftstoffe als auch Wasserstoff sind energieintensiv in der Herstellung und noch lange nicht marktreif. Neue Technologien sind immer teuer. Erst über den massenweisen Verkauf sinken die Preise. Würden wir aber warten bis sich Elektroautos nach den Gesetzen des Marktes durchsetzen, verlieren wir wichtige Zeit.

Der Verkehr hat in den vergangenen Jahren nichts, aber auch gar nichts zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes beigetragen. Die Gründe sind vielfältig vom boomenden Online-Handel über die SUV-Sucht bis zum stark wachsenden Güterverkehr auf der Straße. Jetzt müssen wir an vielen Schrauben drehen, um eine Wende herbeizuführen. Und dazu zähle ich auch die Kaufprämie für Elektroautos.

