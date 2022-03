Tankrabatt auf Spritpreise - ein Pro und Contra

Pro von Frank Wörner

Ich halte den Tankrabatt von Christian Lindner für eine gute Idee. Er lässt sich schnell umsetzten. Und er hilft allen, die viel fahren müssen. Und zwar JETZT.

Frank Wörner - Moderation

DASS der Finanzminister eingreifen muss, ist für mich logisch: Denn er selbst profitiert am meisten von den hohen Spritpreisen! Durch Mehrwertsteuer und CO2 -Abgabe nimmt der Staat heute bei jedem Liter Benzin oder Diesel fast 30 Cent mehr ein als vor knapp zwei Jahren! Ein Tankrabatt wäre also vor allem ein Rabatt auf die stark gestiegenen Steuern und Abgaben.

Und er würde die entlasten, die viel fahren müssen: Natürlich die, die auf ihr Auto angewiesen sind um zur Arbeit zu kommen. Aber auch zum Beispiel die Taxifahrerin, die plötzlich für 100 Kilometer Strecke zehn Euro mehr zahlt. Oder den Spediteur, der wegen der hohen Dieselpreise kurz vor der Pleite steht. Sie alle würden von dem Tankrabatt profitieren. Und zwar HEUTE - und nicht erst in ein paar Monaten, wenn sich die Koalition auf die perfekte, gerechte Lösung verständigt hat. Man weiß ja wie lange so was dauert.

Langfristig gibt es vielleicht bessere Lösungen. Aber darum geht es ja nicht. Es geht um schnelle Hilfe für alle, die JETZT unter den hohen Spritpreisen leiden. Ich finde: Ein Tankrabatt ist dafür die beste Lösung!