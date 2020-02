Physikunterricht: Für Mädchen besser ohne Jungen?

Sie nennt sich im Internet "Soso" und geht auf ein reines Mädchengymnasium in Köln. " Bei uns wird gerade in den Naturwissenschaften besonders gefördert, eben weil wir Mädchen sind", schreibt sie im Onlinemagazin lizzy.net, " auch in Mathe ist es so, dass eben niemand da ist der blökt: 'Hamma doch verstanden', obwohl die meisten das vielleicht noch nicht getan haben und der Junge nur cool sein wollte".

Tatsächlich wird derzeit diskutiert, ob ein geschlechtergetrennter Schulunterricht zumindest in Fächern wie Physik oder Mathe sinnvoll wäre. " In Klassen ohne Jungen lassen sich Mädchen häufig leichter für Physik begeistern" , meint die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Stefanie Hubig ( SPD ). In gemeinsamen Klassen seien Mädchen oft zurückhaltender.

Was spricht dagegen?

Der Deutsche Lehrerverband sagt: Getrennter Unterricht in Fächern wie Mathe oder Physik führe tendenziell zu einem verkrampfteren Verhältnis der Geschlechter, so Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger. Vielmehr müssten die beruflichen, geschlechterbestimmten Rollenmuster innerhalb der Gesellschaft aufgebrochen werden.

Sein Vorschlag: Vorbilder in die Schulen einladen. " Toughe, junge Informatikerinnen oder Maschinenbauingenieurinnen, die Kids über ihren Berufsweg und ihre Karriere informieren." Und Vertreter sozialer oder sprachlicher Berufe für die Jungen.

Was spricht dafür?

"Die Diskussion ist sinnvoll" , sagt Beate Kortendieck vom Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW . Studien würden belegen, dass Mädchen sich in technischen Fächern besser entfalten, wenn sie im Unterricht unter sich seien. Ein Grund: Gerade in der labilen Phase der Pubertät führe es zu Irritationen in der Gruppendynamik, wenn sich ein Mädchen in " männlich konnotierten" Fächern als stark präsentiert.

" Es ist für Mädchen in einem bestimmten Alter nicht sexy, gut in Physik zu sein." Sie würden dannn schnell in der Gruppe zu Außenseiterinnen.

Welche Lösung gäbe es ohne Geschlechtertrennung?

Getrennter Unterricht käme einer " Bankrotterklärung " gleich, sagt Maria Anna Kreienbaum, Professorin für Schultheorie an der Uni Wuppertal. Zwar könne es tatsächlich sein, dass Mädchen oder Jungen in Fächern, die jeweils eher mit dem anderen Geschlecht verbunden sind, zu kurz kommen - wenn sie im klassischen Frontalunterricht gelehrt würden. In kleinen Gruppen aber ließen sich auch Mädchen sehr gut für Physikthemen interessieren. " Entscheidend ist ein modernes didaktisches Konzept. "

Die Funktion einer Pumpe beispielsweise könne man Jungen eher anhand eines Motors erklären, für Mädchen dagegen sei das Herz als Pumpe besser verständlich, sagt Kreienbaum. Es gehe darum, Themen im " Interessenraum " der jeweiligen Schüler zu verankern.