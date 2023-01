Was Prinz Harrys Enthüllungen für das Königshaus bedeuten

Kratzer in der Krone des neuen Königs

Die Vorwürfe wiegen schwer - und sie fügen der Krone des neuen Königs Charles III. Kratzer hinzu, dessen Krönung ja noch bevorsteht. "Bislang gibt es nichts Öffentliches. Ich denke, sie werden weiter schweigen. Das würde den Wirbel nur anfachen ", urteilte die ARD -Korrespondentin Annette Dittert in den "Tagesthemen". Wenn es weiter so laufe, "nämlich als Dauerfehde, dann kann das die Monarchie dauerhaft schädigen", so Dittert.

Aber sehen das die Briten genauso? In sozialen Netzwerken machen sich viele auch lustig über die königliche Familie. Andere unterstellen Prinz Harry, mit dem Buch lediglich Geld verdienen zu wollen. Fakt ist, dass die Briten sich zunehmend abwenden. Die Einschaltquoten seines Interviews mit dem Sender ITV lagen deutlich unter dem parallel laufenden Krimi in der BBC . Und in einer aktuellen YouGov-Umfrage, die die BBC zitiert, sagen 64 Prozent, dass sie ein negatives Bild von Harry haben. Nur noch 26 Prozent sehen den Prinzen positiv. Im Herbst waren es noch 33 Prozent.

"Das hier ist eine Familienkrise, keine Krise der Monarchie"

Wohl auch deshalb geht die englische Zeitung "Guardian" mit Prinz Harry hart ins Gericht. Das Buch sei aus Frustration geschrieben und absurd. Harry sitze kurzsichtig im Zentrum seiner eigenen Wahrheit, schreibt die Zeitung. Und die "Times" mutmaßt, dass Harrys Flucht nach Amerika nicht aus dem Drang nach Freiheit und Unabhängigkeit entstanden sei. Vielmehr suche er nun den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.