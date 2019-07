Weg frei für Boris Johnson als neuer Premierminister

Die konservativen Tories haben Boris Johnson mit großer Mehrheit zu ihrem neuen Parteichef gewählt. Bereits am Mittwoch (24.07.2019) soll der umstrittene Politiker von Theresa May auch das Amt des britischen Premierministers übernehmen.

Wer ist der Wahlsieger, und wofür steht er beim Brexit ?

Johnson gilt als Hardliner in der Debatte um einen geregelten Ausstieg des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union. Am Ausstiegsdatum, dem 31. Oktober, will er " komme, was wolle " festhalten, wie er betont. Auch ein Ausstieg ohne Vertrag mit der EU ist für ihn denkbar.

Der einstige Londoner Bürgermeister und Ex-Außenminister im Kabinett von Theresa May ist hoch umstritten, nimmt es mit der Wahrheit oft nicht genau, fällt mit markigen Sprüchen auf und ist außenpolitisch schon in manches Fettnäpfchen getreten.