ADAC-Studie: Nahverkehr in NRW extrem teuer

Mit einem Preis von 105,50 Euro biete der Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) in Köln und Bonn das deutschlandweit zweitteuerste Monatsticket an, erklärte der ADAC Nordrhein in Köln. Untersucht wurden die Ticketpreise in Städten mit mindestens 300.000 Einwohnern sowie im Bus- und Schienenverkehrsnetz.