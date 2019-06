Tickets für Bus und Bahn in NRW besonders teuer

Köln und Bonn deutlich teurer als Stuttgart

Die Ticketpreise für Busse und Bahnen schwanken stark

So kostet eine Tageskarte für Erwachsene in Köln und in Bonn jeweils 8,80 Euro für den Innenstadtbereich - und damit knapp 70 Prozent mehr als beim günstigsten Anbieter in Stuttgart (5,20 Euro).



Das Kurzstrecken-Ticket ist in den beiden Städten mit zwei Euro rund 43 Prozent teurer als in Stuttgart (1,40 Euro).

Kinder zahlen in Bochum, Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, Essen und Wuppertal (1,70 Euro) deutlich mehr als etwa in Leipzig (1,20 Euro). Monatskarten für Erwachsene liegen in Köln und Bonn mit 98,50 Euro mehr als 78 Prozent über dem Preis von München (55,20 Euro).

Video starten, abbrechen mit Escape Westpol nachgehakt - Geld für ÖPNV. Westpol . . UT . DGS . WDR.

Fahrrad kostet in NRW extra - woanders nicht

Große Unterschiede gibt es auch beim Thema Rad in der Bahn: In Hamburg und Frankfurt am Main kostet es nichts extra. In Bochum, Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, Essen und Wuppertal benötigen Radler ein Ticket für 3,60 Euro. Insgesamt sind NRW-Städte in vier der sieben relevantesten Ticketarten negativer Spitzenreiter.

Als Grund für die Preisunterschiede werden unterschiedliche Verkehrsangebote und Qualitäten, Investitionen und eine teilweise marode Infrastruktur genannt.

Grundlage des Vergleichs waren den Angaben zufolge die auf den Internetseiten der Verkehrsunternehmen angezeigten Preise zwischen Januar und Mai.