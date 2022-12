Herausragende Tierliebe: Drei Vereine in NRW ausgezeichnet

Der Verein "Herzensangelegenheit – Menschen für Tiere und Tiere für Menschen in Not" aus Grevenbroich darf sich über den ersten Platz freuen. Mit seiner mobilen Tierarztpraxis unterstützt der Verein bedürftige Tierhalter, wie das NRW-Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz am Donnerstag mitteilte. Obdachlose oder arbeitslose Menschen können dort ihre Tiere gratis untersuchen und behandeln lassen.

Der zweite Platz geht an die Tierhilfe Streuner & Co. (TISCO). Die Düsseldorfer Initiative nimmt unter anderem alte und kranke Tiere bis zum Lebensende in Obhut oder versorgt Tiere von bedürftigen Menschen mit Futter- und Sachspenden. Den dritten Platz belegte die Tiertafel RheinErft aus Bergheim, die ebenfalls Tierhaltern in finanzieller Not hilft.

30.000 Euro Preisgeld