WDR: Es gibt den Vorwurf, dass es mittlerweile eine linke Meinungsdiktatur in diesem Land gibt. Da reibt sich natürlich jeder AfDler die Hände. Zu Recht?

AfD-Mitbegründer Bernd Lucke

Prantl: Die Linken zeigen auf die Rechten und die Rechten zeigen auf die Linken. Das, was rechtsaußen passiert, ist aber weit schlimmer als das, was in ein paar Hörsälen passiert. Es ist auch nicht so, dass Herr Lucke überhaupt nicht reden konnte: Er konnte am nächsten Tag sein Seminar völlig unbehelligt abhalten. Es ist nicht schön, dass Herr de Maizière in Göttingen seine Lesung nicht abhalten konnte - aber auch davon geht die Demokratie nicht unter. Sowas hatten wir bei den großen Studentenprotesten in den späten Sechzigern und den späten siebziger Jahren immer wieder. Wichtig ist, dass die Bereitschaft zuzuhören nicht bröckeln darf. Ich würde nicht sagen, dass hier die Meinungsfreiheit untergeht, aber zur Demokratie gehört, dass dem anderen zugehört wird. Das geht gerade unter, auch an den Unis.

WDR: Wo ist die Grenze, bis zu der man solche Auftritte auch als Andersdenkender aushalten muss? Wo würden Sie sagen: Das geht jetzt nicht mehr, dass so jemand auftritt?

Prantl: Die Grenze ist die physische Gewalt. Wenn ich einen Redner schubse oder aus dem Saal dränge: Das geht absolut nicht. Dass ich mit Sprechchören einen Redner am Reden hindere, gehört zum Formenkreis des Demonstrierens im universitären Umfeld.

WDR: Aber auch sozusagen auf der anderen Seite: Wo ist die Grenze, dass jemand in einer Universität auftreten und seine Theorien, ob man sie mag oder nicht, verbreiten darf?

Prantl: Nun ja, eine Universität ist ein Ort für wissenschaftliche Auseinandersetzungen, nicht für Parteipolitik. Wenn es um Parteipolitik geht, würde ich die Uni nicht unbedingt öffnen, es sei denn für eine breite Diskussion. Das sollen die studentischen Ausschüsse und die universitären Gremien entscheiden.

WDR: Sollten Politiker überhaupt an Universitäten auftreten?

Prantl: Wenn sie in die wissenschaftlichen Debatten eingreifen und ich Politik studiere, sollte ich auch mal einen Politiker zu Gesicht kriegen und den befragen können. Es ist eine Frage der Einzelfallabwägung. Die Uni ist kein Ort für Parteipolitik und parteipolitische Kundgebungen, aber sie ist ein Ort für politische Auseinandersetzungen.

Und wenn ich noch eines sagen darf: Wenn es darum geht, wo die Meinungsfreiheit gefährdet wird, dann wird sie nicht an den Unis gefährdet, sondern sie wird von der Justiz gefährdet - mit der Art und Weise, wie sie mit unglaublicher Dickfelligkeit Beleidigungen, Volksverhetzungen, Schmähungen, die bösartige Verächtlichmachung des sogenannten Systems unserer Demokratie ohne Strafen hinnimmt. Oder in der Art und Weise, wie sie Renate Künast keine Hilfe gewährt hat. Da wird die Meinungsfreiheit gefährdet. An den Unis ist es nicht so dramatisch, wie es momentan dargestellt wird.

Anm. der Redaktion: Das Interview wurde zur besseren Lesbarkeit leicht bearbeitet, aber inhaltlich nicht verändert.

Stand: 26.10.2019, 15:23