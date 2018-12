Böller sorgten am Samstag (15.12.2018) in einem Dortmunder Einkaufszentrum für Panik. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an. Am Ende gab es 30 leicht verletze Personen. Der Hintergrund: Ein 17-Jähriger wollte ein Scherzvideo für Youtube drehen - mit fatalen Folgen.

"Mit Scherzen hat das nichts zu tun"