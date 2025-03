Das, was jetzt noch in den Verteilzentren liegt, könnten die Briefträgerinnen und -träger dann heute leicht zusätzlich verteilen. Montags gebe es ohnehin nicht so viele Briefe, deswegen sei das leicht zu schaffen. Das gleiche gelte auch für die Pakete.

Post-Verhandlungen gehen heute weiter

27.000 Mitarbeitende hatten sich letzte Woche laut Verdi am Warnstreik beteiligt - darunter Beschäftigte in der Zustellung und in der Logistik. Sie fordern von der Post mehr Lohn und zusätzliche Urlaubstage. Schon Ende Januar hatte es Warnstreiks gegeben.