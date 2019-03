Nach Bränden bei zwei Elektro-Lieferwagen vom Typ Streetscooter hatte die Post im wahrsten Sinne des Wortes die Notbremse gezogen. Das Bonner Unternehmen hat rund 460 der selbstproduzierten Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen. Sie hat sie auf den Produktionsfehler hin überprüfen lassen, der offenbar zu den Bränden geführt hat.

Zwischenfälle in Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt

Wie die Post mitteilte, waren im November vergangenen Jahres zwei der insgesamt 9.000 Streetscooter ihrer Flotte in Brand geraten. Menschen kamen bei den Zwischenfällen in Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt nicht zu Schaden, es wurden aber Post-Sendungen zerstört. Das Bonner Unternehmen ging auf Nummer sicher: Es holte die Fahrzeuge von der Straße in die Werkstatt. Die Sorge: Auch diese Scooter könnten den Produktionsfehler aufweisen, der die zwei Elektro-Lieferwagen in Flammen aufgehen ließ.