Achtung Heuschnupfen: Vorfrühling in NRW kurbelt den Pollenflug an

Ab dem Wochenende steigen die Temperaturen in NRW wieder in zweistellige Bereiche. Damit kommen auch die Frühblüher unter den Bäumen und Sträuchern wieder in Schwung. Insbesondere die Hasel, die bereits kurz nach dem Jahreswechsel angefangen hat zu blühen, kann bei Temperaturen von zehn Grad ihr restliches Blühpotenzial ausschöpfen. Das geht aus der Vorhersage der Pollenstiftung hervor.