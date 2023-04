Köln gegen Mönchengladbach: Massiver Polizeieinsatz sorgt für "Null-Lage"

Die Polizistinnen und Polizisten hatten vor allem die An-und Abfahrtswege der rivalisierenden Fangruppen im Blick. Vermutlich zu Recht. Der Einsatz sorgte zumindest dafür, dass die Pressestelle der Behörde anschließend von einer "Null-Lage" sprach. Unproblematisch war der Einsatz dennoch nicht, denn gerade bei der Anreise war Nervosität zu spüren.

Gut anderthalb Kilometer vor dem Stadion in einer Seitenstraße kesselten Einheiten der Bereitschaftspolizei mehrere hundert in Schwarz gekleidete Gladbach-Anhänger ein. Sie hatten überraschend die Sonderbahn verlassen, die sie zum Stadion bringen sollte. Sie suchten offenbar, so vermutete die Polizei die Auseinandersetzung mit Kölner Fangruppen.