Silvester-Einsätze: Brände, Verletzte und jede Menge Müll

Nächtlicher Vandalismus

In Mönchengladbach wurden in der Silvesternacht 70 Autos zerkratzt. Die Polizei sucht nach Zeugen. Immer wieder landeten Feuerwerkskörper in der Nacht auf Motorhauben oder setzten Altkleidercontainer und Mülleimer in Brand.

Von Böllern bleibt nur Müll

Nach der Feier kommt das große Aufräumen

Nach dem Feuerwerk kommt traditionell das große Aufräumen. Jede Menge Böllermüll liegt auf den Straßen in NRW. Allein in Köln fallen in so einer Nacht rund 20 Tonnen Müll in wenigen Minuten an. Etliche Sonderschichten sind hier nötig, um die Berge an Flaschen, Plastik und Papier von den Straßen zu fegen.

Nicht jede Stadt fängt bereits in der Silvesternacht an, die Straßen zu reinigen. Der Grund: Extraschichten sind zu teuer. Außerdem gilt eigentlich das Verursacherprinzip. Wer Müll produziert, muss ihn auch wegräumen. Ansonsten droht sogar ein Bußgeld.